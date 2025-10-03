Tuttosport: “Piccoli fa cose da grandi. E Pioli allontana le voci di esonero”

Tuttosport sulla prestazione della Fiorentina di Pioli

Redazione VN 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 08:54)

La Fiorentina ritrova il successo al Franchi battendo 2-0 il Sigma Olomouc nella prima giornata della fase a gironi di Conference League. Un risultato che vale più per il morale che per la prestazione, visto che i viola hanno sofferto oltre il previsto contro un avversario modesto, mostrando ancora insicurezza e difficoltà a gestire il vantaggio. A decidere la gara ci hanno pensato Roberto Piccoli, al primo gol in maglia viola, e Cher Ndour, autore del raddoppio in pieno recupero. Per Pioli arriva così la terza vittoria stagionale, tutte in Europa, mentre in campionato resta l’attesa per il primo acuto.

Il tecnico conferma di credere molto nella Conference, optando per un turnover ridotto: spazio a Fagioli, Ndour e Dzeko accanto a Piccoli, all’esordio assoluto nella competizione, mentre il resto della squadra ricalca quella vista nel derby di Pisa. La Fiorentina parte con determinazione ma rischia subito su un tiro di Kostadinov neutralizzato da De Gea. Poi cresce: Piccoli sblocca il match in contropiede e sfiora la doppietta, Ranieri centra la traversa, Dodô segna ma in fuorigioco, Ndour va vicino al gol con un destro dal limite. La squadra sembra più libera, anche se il Sigma si dimostra tenace e capace di rendersi pericoloso.

Nella ripresa i viola non chiudono la gara, mancano di concretezza e lasciano aperta la contesa fino al recupero, quando il gioiello di Ndour spegne ogni brivido. La vittoria, pur sofferta, serve a dare fiducia in vista del big match con la Roma, considerato un vero esame di maturità. Intanto resta in attesa il rientro del presidente Rocco Commisso, operato per una lombosciatalgia, con il dg Ferrari che ha ribadito la compattezza fra società, allenatore e squadra: un segnale importante per guardare avanti con maggiore serenità. Lo scrive Tuttosport.