Gazzetta tranquillizza Pioli: “Ieri notte avrà dormito. Ora può stare più sereno”

La Gazzetta dello Sport su Stefano Pioli

Redazione VN 3 ottobre - 09:44

Ieri notte avrà dormito. Perché almeno la vittoria è arrivata. Dopo tre pareggi e due sconfitte in campionato la Fiorentina ancora non incanta, ma riassapora il dolce gusto della vittoria. E Stefano Pioli può rilassarsi un attimo.

E può ripresentarsi questa mattina al Viola Park più sereno e impostare con maggior fiducia la difficilissima gara di domenica pomeriggio con la Roma dell'avversario di tante battaglie Gian Piero Gasperini. C'è poco tempo. Ci sono uomini che anche questa prima uscita in Conference contro i modesti cechi del Sigma Olomouc hanno dimostrato di essere indietro.

Primo tra tutti Nicolò Fagioli che ha giocato, male, tutta la partita senza che Pioli abbia fatto ricorso a Nicolussi Caviglia. Erano altri gli uomini a corto di ossigeno: da un Gosens sottotono a Dzeko che continua a far fatica. Fino a Dodò che non era mai uscito dal campo. L'unico finora insieme a De Gea. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.