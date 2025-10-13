Corvino: “La cessione di Pongracic ha aiutato la crescita del Lecce”

L'ex direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha parlato delle cessioni più importanti della storia del Lecce. Tra queste c'è anche il nome di Pongracic

Redazione VN 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 15:36)

Pantaleo Corvino è da anni uno dei direttori sportivi più affermati e conosciuti nel panorama italiano. Da quando è tornato a Lecce i salentini hanno ottenuto grandi risultati, con le permanenze in Serie A. Alla Gazzetta del Mezzogiorno l'ex Fiorentina ha parlato di alcune delle migliori cessioni fatte in questi anni in Salento. Ecco le sue parole:

"E' difficile indicare una sola cessione che ha aiutato la crescita del Lecce in questi miei anni. Cifre alla mano potrei dirti quella di Patrick Dorgu, perché ha portato nelle casse del club oltre 30 milioni di euro. E' stata sicuramente la cessione più importante della storia del Lecce."

Anche Pongracic è nelle lista — "Ma ci sono tantissime altre operazioni che hanno rappresentato ulteriori tasselli fondamentali per la crescita di questo club: Hjulmand, Pongracic, Gendrey e Krstovic hanno aiutato le casse societarie. Come del resto lo sono state, nella mia prima esperienza a Lecce, le cessioni di Bojinov, Vucinic, Pelle, Chevanton, Ledesma, Cassetti e tanti altri ancora."