Monti: “La Fiorentina deve fare velocemente 40 punti. Altro che Europa League”

Vi proponiamo le dichiarazioni di Gianfranco Monti durante il Pentasport di oggi

Redazione VN 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 15:04)

Gianfranco Monti, si è così espresso nel corso del Pentasport di Radio Bruno, per quanto riguarda la situazione critica della Fiorentina:

"Domenica sarà una partita difficilissima, ma la Fiorentina è piena di nazionali. La squadra è buona. Incontrare il Milan nel loro periodo migliore, non è una buona notizia per la Fiorentina. Per noi sarà una prova di carattere. Non abbiamo ancora visto la cattiveria agonistica giusta. Per me la parte atletica non è il problema, ma è la testa che non fa muovere le gambe."

La squadra anti-Milan — "Piccoli dovrà giocare domenica. In Conference ha giocato molto bene. Non è Kean, però è una punta di livello. Non andrei a Milano per il pareggio, ma proverei a fare la mia partita. Questa settimana l'avrei usata per caricare Fagioli in vista della sfida col Milan. E' un calciatore in difficoltà, ma dobbiamo recuperarlo. Non sottovaluterei Ndour, ha una grande fisicità e dei buoni piedi."

"Ecco i nuovi obiettivi" — La Fiorentina ha bisogno di fiducia. Non cambierei l'allenatore in questo momento. Se poi non arrivassero dei punti nelle prossime tre partite, allora valuterei un cambio. L'obiettivo dell'Europa League è già andato via. Il prossimo obiettivo è quello di raggiungere velocemente i 40 punti e poi puntare tutto sulla Conference.