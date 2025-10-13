Il direttore del Pentasport di Radio BrunoDavid Guetta ha risposto alle domande degli ascoltatori durante il "Filo diretto". Ecco le sue parole:
Guetta si domanda: “La Fiorentina con chi potrebbe cambiare Pioli?”
"Mandragora è più adatto ad un centrocampo a due. Fagioli mi sembra poco consistente in mezzo al campo. Temo che in questo ragazzo qualcosa non funzioni sotto l'aspetto psicologico. Non capisco perché siano ripartite le critiche verso Mandragora, quando è uno dei calciatori migliori di questo brutto momento viola."
"Sostituire Pioli? Ok, ma con chi?"—
"La squadra viola non vale soltanto tre punti in classifica. Le colpe sono sia dei calciatori che di Pioli. La spina dorsale della Fiorentina è davvero forte. Piccoli è un attaccante capace di sostituire Kean. Gudmundsson non può pretendere di essere una star a Firenze. Servirebbe qualche idea di gioco. Le migliori cose di questa stagione sono avvenute nell'uno contro uno, non con un sistema tattico. La Fiorentina con chi potrebbe cambiare Pioli? Spalletti non credo venga e costa tantissimo. Thiago Motta non mi sembra una soluzione valida. Se ci fosse stato Sarri svincolato, saremmo andati tutti a Figline per portarlo in viola. Ma non è libero."
"Occhio alle prossime tre partite, può scattare l'allarme rosso"—
Il campionato è molto compromesso. Però se la Fiorentina dovesse fare un solo punto nelle prossime tre partite, e quindi si rendesse necessario l'allontanamento di Pioli, io comincerei a pensare ad un tecnico che possa portare la Fiorentina in salvo. Eviterei invenzioni tattiche alla Motta, oppure il calcio relazionale di Spalletti. Mi viene in mente Ballardini. So che è molto triste, ma se la Fiorentina dovesse avere 3/4 punti in nove partite, scatterebbe l'allarme rosso. Mi dispiace che Nicola sia già accasato alla Cremonese."
