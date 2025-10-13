Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Guetta si domanda: “La Fiorentina con chi potrebbe cambiare Pioli?”

news viola

Guetta si domanda: “La Fiorentina con chi potrebbe cambiare Pioli?”

Guetta Fiorentina
Il direttore del Pentasport di Radio Bruno, David Guetta ha risposto così alle domande degli ascoltatori
Redazione VN

Il direttore del Pentasport di Radio BrunoDavid Guetta ha risposto alle domande degli ascoltatori durante il "Filo diretto". Ecco le sue parole:

"Mandragora è più adatto ad un centrocampo a due. Fagioli mi sembra poco consistente in mezzo al campo. Temo che in questo ragazzo qualcosa non funzioni sotto l'aspetto psicologico. Non capisco perché siano ripartite le critiche verso Mandragora, quando è uno dei calciatori migliori di questo brutto momento viola."

"Sostituire Pioli? Ok, ma con chi?"

—  

"La squadra viola non vale soltanto tre punti in classifica. Le colpe sono sia dei calciatori che di Pioli. La spina dorsale della Fiorentina è davvero forte. Piccoli è un attaccante capace di sostituire Kean. Gudmundsson non può pretendere di essere una star a Firenze. Servirebbe qualche idea di gioco. Le migliori cose di questa stagione sono avvenute nell'uno contro uno, non con un sistema tattico. La Fiorentina con chi potrebbe cambiare Pioli? Spalletti non credo venga e costa tantissimo. Thiago Motta non mi sembra una soluzione valida. Se ci fosse stato Sarri svincolato, saremmo andati tutti a Figline per portarlo in viola. Ma non è libero."

"Occhio alle prossime tre partite, può scattare l'allarme rosso"

—  

Il campionato è molto compromesso. Però se la Fiorentina dovesse fare un solo punto nelle prossime tre partite, e quindi si rendesse necessario l'allontanamento di Pioli, io comincerei a pensare ad un tecnico che possa portare la Fiorentina in salvo. Eviterei invenzioni tattiche alla Motta, oppure il calcio relazionale di Spalletti. Mi viene in mente Ballardini. So che è molto triste, ma se la Fiorentina dovesse avere 3/4 punti in nove partite, scatterebbe l'allarme rosso. Mi dispiace che Nicola sia già accasato alla Cremonese."

Leggi anche
Piccinelli: “Vedo una Fiorentina fiacca e triste. Delle volte serve uno shock”
G. Galli: “L’anno di Palladino ha rallentato la crescita della Fiorentina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA