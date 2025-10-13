Guetta si domanda: “La Fiorentina con chi potrebbe cambiare Pioli?”

" Mandragora è più adatto ad un centrocampo a due. Fagioli mi sembra poco consistente in mezzo al campo. Temo che in questo ragazzo qualcosa non funzioni sotto l'aspetto psicologico. Non capisco perché siano ripartite le critiche verso Mandragora, quando è uno dei calciatori migliori di questo brutto momento viola ."

"Sostituire Pioli? Ok, ma con chi?"

"La squadra viola non vale soltanto tre punti in classifica. Le colpe sono sia dei calciatori che di Pioli. La spina dorsale della Fiorentina è davvero forte. Piccoli è un attaccante capace di sostituire Kean. Gudmundsson non può pretendere di essere una star a Firenze. Servirebbe qualche idea di gioco. Le migliori cose di questa stagione sono avvenute nell'uno contro uno, non con un sistema tattico. La Fiorentina con chi potrebbe cambiare Pioli? Spalletti non credo venga e costa tantissimo. Thiago Motta non mi sembra una soluzione valida. Se ci fosse stato Sarri svincolato, saremmo andati tutti a Figline per portarlo in viola. Ma non è libero."