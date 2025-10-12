CorFio: “Il nuovo ruolo pensato da Pioli per rilanciare Nicolò Fagioli”

Il Corriere Fiorentino su Fagioli

Albert Gudmundsson e Nicolò Fagioli erano stati scelti come i due uomini destinati a fare la differenza nella nuova Fiorentina di Pioli: due numeri 10 per talento e creatività, con compiti diversi ma uguale potenziale nel determinare la qualità complessiva della squadra. Il club aveva investito su di loro quasi 40 milioni di euro, segno di una fiducia profonda nel loro valore tecnico e nella loro capacità di alzare il livello del progetto viola. Tuttavia, l’inizio di stagione non ha mantenuto le promesse: le prestazioni dei due sono state al di sotto delle aspettative, lasciando Firenze in attesa del loro vero risveglio.

Gudmundsson, nonostante la fiducia concessa da Pioli, non è riuscito a incidere: sette presenze tra campionato e Conference League, un solo gol e due assist. Il suo rendimento altalenante è culminato con la sostituzione all’intervallo contro la Roma, episodio che ha segnato un evidente passo indietro. Diverso ma ugualmente preoccupante il caso di Fagioli, partito titolare nelle prime gare ma progressivamente finito ai margini: solo 28 minuti nelle ultime tre partite di campionato. Una situazione che somiglia a una bocciatura temporanea, ma che impone al centrocampista di ritrovare brillantezza e fiducia.

Qualche segnale positivo arriva però dalla pausa per le nazionali: Gudmundsson, con la maglia dell’Islanda, ha realizzato una doppietta contro l’Ucraina, mostrando determinazione e incisività da vero attaccante. Questo exploit potrebbe rappresentare la svolta psicologica di cui aveva bisogno per rilanciarsi anche con la Fiorentina. Per Fagioli, invece, la prossima sfida di San Sirocontro il Milan — e contro il suo ex mentore Allegri — potrebbe essere l’occasione per dimostrare di nuovo il suo valore. Pioli, infatti, sta valutando di utilizzarlo in una posizione più avanzata, come secondo trequartista nel suo nuovo modulo. Entrambi restano risorse fondamentali per il progetto viola, e la società farà di tutto per recuperarne la forma e la fiducia. Lo scrive il Corriere Fiorentino.