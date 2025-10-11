VIOLA NEWS news viola stampa Ferrara: “Fagioli e Gudmundsson, serve un lieto fine. Per fortuna c’è Fazzini”

Ferrara: "Fagioli e Gudmundsson, serve un lieto fine. Per fortuna c'è Fazzini"

Il parere del noto giornalista su alcuni giocatori ad ora mancanti dei viola di Stefano Pioli.
Su La Nazione di oggi, un editoriale di Benedetto Ferrara sulla Fiorentina di Stefano Pioli. Ecco alcuni passaggi del testo.

"Inutile girarci intorno: la Fiorentina ha due giocatori che potenzialmente possono regalare un po' di fantasia a una squadra senza esterni offensivi per scelta e con un gioco al momento decisamente astratto. Questi due giocatori si chiamano Fagioli e Gudmundsson. Certo, le ragioni del momento sono molteplici, ma senza piedi buoni e senza cross, idee, verticalizzazioni e spunti d'autore si va poco lontano. E per fortuna c'è uno come Fazzini che si danna l'anima e tira fuori assist pregiati. Ma non può bastare. Gud, ma dove sei? Si ok, ora in nazionale. Ma quando torni che farai? Quali sono i tuoi problemi? Sei vegano e il patto della bistecca non ti è andato giù? Impossibile, anche perché è un anno e mezzo che aspettiamo. Tu dirai: e se fosse l'attesa di Gud lo stesso Gud? No, non dirlo. Parla con il tuo allenatore, esponi i tuoi problemi. (...) E il talento di Fagioli dov'è? Dai, il peggio è passato. Ma c'è un sistema per riprendere la strada. Quando tocchi il fondo possono accadere due cose. La prima, come diceva Freak Antoni degli Skiantos, puoi cominciare a scavare. Tattica sconsigliabile. La seconda: immedesimati in un eroe di quei film costruiti sulla riscossa di un uomo che sembra senza via d'uscita. Ascolta molti Ac/Dc e inizia la risalita per riemergere sotto i riflettori del tuo mondo: il calcio. Gud e Nicolò: è ora di trovare un lieto fine".

 

