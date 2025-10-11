Ferrara: “Fagioli e Gudmundsson, serve un lieto fine. Per fortuna c’è Fazzini”

"Inutile girarci intorno: la Fiorentina ha due giocatori che potenzialmente possono regalare un po' di fantasia a una squadra senza esterni offensivi per scelta e con un gioco al momento decisamente astratto. Questi due giocatori si chiamano Fagioli e Gudmundsson. Certo, le ragioni del momento sono molteplici, ma senza piedi buoni e senza cross, idee, verticalizzazioni e spunti d'autore si va poco lontano. E per fortuna c'è uno come Fazzini che si danna l'anima e tira fuori assist pregiati. Ma non può bastare. Gud, ma dove sei? Si ok, ora in nazionale. Ma quando torni che farai? Quali sono i tuoi problemi? Sei vegano e il patto della bistecca non ti è andato giù? Impossibile, anche perché è un anno e mezzo che aspettiamo. Tu dirai: e se fosse l'attesa di Gud lo stesso Gud? No, non dirlo. Parla con il tuo allenatore, esponi i tuoi problemi. (...) E il talento di Fagioli dov'è? Dai, il peggio è passato. Ma c'è un sistema per riprendere la strada. Quando tocchi il fondo possono accadere due cose. La prima, come diceva Freak Antoni degli Skiantos, puoi cominciare a scavare. Tattica sconsigliabile. La seconda: immedesimati in un eroe di quei film costruiti sulla riscossa di un uomo che sembra senza via d'uscita. Ascolta molti Ac/Dc e inizia la risalita per riemergere sotto i riflettori del tuo mondo: il calcio. Gud e Nicolò: è ora di trovare un lieto fine".