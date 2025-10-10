Gudmundsson si toglie le scorie viola: doppietta da urlo in nazionale!

Due gol da centravanti vero per un giocatore che aveva estremamente bisogno di una scossa. Con la maglia dell'Islanda, contro l'Ucraina, torna al gol Albert Gudmundsson . Un inizio di stagione difficilissimo, per lui e per la Fiorentina, culminato (si fa per dire) con il cambio all'intervallo nel match contro la Roma.

Il numero 10 viola (stesso numero di maglia anche con la sua nazionale) prima segna di testa da centravanti vero la rete del momentaneo 2-3 riaprendo il match: cross dalla destra del capitano Haraldsson, tuffo in area piccola e palla in buca d'angolo. Una rete per togliersi di dosso tutte le scorie di un avvio di stagione complicato. Poi il 3-3 che fa esplodere Reykjavik: cross dalla sinistra di Tomasson, sponda di Gudjonsen e sinistro di prima intenzione da centro area che fulmina Trubin. I due lampi di Gud però non bastano all'Islanda, con l'Ucraina che nei minuti finali prende il largo e chiude il match sul 3-5 finale.