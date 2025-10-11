Italia, Kean con Retegui: “Gattuso non si perderà in calcoli. Obiettivo vincere”

Largo al doppio 9, perché sarebbe assurdo separare Kean e Retegui. L’intesa spontanea tra i due vale in coppia 5 gol e 4 assist

Il Corriere dello Sport si concentra sulla coppia d'attacco cheil Ct Gattuso riproporrà questa sera nella partita contro l'Estonia. A guidare l'attacco della Nazionale ci saranno ancora una volta Moise Kean e Mateo Retegui. "Gattuso non si perderà in calcoli - si legge - ha un solo obiettivo: vincere, evitando la trappola di Tallinn. Non è una partita scontata". All’Italia il Ct ha chiesto di proseguire nel solco tracciato un mese fa, cancellando gli errori e le omissioni di Debrecen. Largo al doppio 9, perché sarebbe assurdo separare Kean e Retegui. L’intesa spontanea tra due centravanti così forti vale un’assicurazione sul futuro. In coppia 5 gol e 4 assist, la metà del fatturato offensivo prodotto (10 reti) nelle prime due partite con Estonia e Israele. Giusto sfruttarne la vena realizzativa, il periodo di forma, l’intesa spontanea.