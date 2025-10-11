Nazionale, Gattuso fa le scelte per l’Estonia: Kean sì, Piccoli e Nicolussi?

Stasera la Nazionale del Ct Rino Gattuso gioca a Tallinn contro l'Estonia, nella partita valida per le qualificazioni al Mondiale. Se Moise Kean fa regolarmente parte dei convocati - l'attaccante viola indosserà la maglia n°11 - lo stesso non si può dire per gli altri due violazzurri. Come anticipato ieri dal nostro inviato a Coverciano, Roberto Piccoli e Hans Nicolussi Caviglia non fanno parte della distinta ufficiale per la sfida di questa sera. I due calciatori andranno in tribuna e da lì seguiranno la partita. Il loro esordio, alla prima convocazione assoluta con la Nazionale maggiore, è dunque rimandato. Chissà, forse già martedì nella partita contro Israele a Udine. Oltre ai due giocatori della Fiorentina restano fuori anche il difensore del Brighton Diego Coppola e il quarto portiere che, a sorpresa, è Alex Meret.