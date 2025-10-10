Quarto giorno di raduno per l'Italia di Gattuso a Coverciano, in vista dei prossimi appuntamenti di qualificazione ai Mondiali. Sabato, infatti, gli azzurri scenderanno in campo nella prima delle due gare che dovranno affrontare in quattro giorni.
nazionali
FOTO VN – Piccoli e Nicolussi Caviglia si allenano a parte. Out con l’Estonia?
Il CT Gennaro Gattuso ha convocato ben 3 calciatori della Fiorentina. Oltre alla certezza Moise Kean, che dovrebbe partire dal 1' nella partita di domani a Tallinn contro l'Estonia, sono stati chiamati anche Roberto Piccoli e Hans Nicolussi Caviglia.
Entrambi, come possiamo vedere dalle foto scattate dal nostro inviato a Coverciano, si stanno allenando a parte, sintomo di una possibile non convocazione per la gara contro l'Estonia. Piccoli e Nicolussi potrebbero quindi andare in tribuna.
Nella foto, oltre alla coppia viola formata da Roberto Piccoli e Nicolussi Caviglia, è presente anche il neo-difensore del Brighton ed ex Hellas Verona, Diego Coppola. L'Italia, oltre alla gara di domani in Estonia alle 20:45, incontrerà martedì Israele, sempre alle 20:45, al Bluenergy Stadium di Udine.
