FOTO VN – Piccoli e Nicolussi Caviglia si allenano a parte. Out con l’Estonia?

Con l'Estonia la Fiorentina potrebbe essere rappresentata dal "solo" Kean. Ecco le foto del nostro inviato a Coverciano, dell'allenamento fuori dal gruppo di Nicolussi Caviglia e Piccoli

Il CT Gennaro Gattuso ha convocato ben 3 calciatori della Fiorentina. Oltre alla certezza Moise Kean, che dovrebbe partire dal 1' nella partita di domani a Tallinn contro l'Estonia, sono stati chiamati anche Roberto Piccoli e Hans Nicolussi Caviglia.