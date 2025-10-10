Viola News
FOTO VN – Piccoli e Nicolussi Caviglia si allenano a parte. Out con l’Estonia?

Con l'Estonia la Fiorentina potrebbe essere rappresentata dal "solo" Kean. Ecco le foto del nostro inviato a Coverciano, dell'allenamento fuori dal gruppo di Nicolussi Caviglia e Piccoli
Tommaso Ormini

Quarto giorno di raduno per l'Italia di Gattuso a Coverciano, in vista dei prossimi appuntamenti di qualificazione ai Mondiali. Sabato, infatti, gli azzurri scenderanno in campo nella prima delle due gare che dovranno affrontare in quattro giorni.

Il CT Gennaro Gattuso ha convocato ben 3 calciatori della Fiorentina. Oltre alla certezza Moise Kean, che dovrebbe partire dal 1' nella partita di domani a Tallinn contro l'Estonia, sono stati chiamati anche Roberto Piccoli e Hans Nicolussi Caviglia.

Entrambi, come possiamo vedere dalle foto scattate dal nostro inviato a Coverciano, si stanno allenando a parte, sintomo di una possibile non convocazione per la gara contro l'Estonia. Piccoli e Nicolussi potrebbero quindi andare in tribuna.

Nella foto, oltre alla coppia viola formata da Roberto Piccoli e Nicolussi Caviglia, è presente anche il neo-difensore del Brighton ed ex Hellas Verona, Diego Coppola. L'Italia, oltre alla gara di domani in Estonia alle 20:45, incontrerà martedì Israele, sempre alle 20:45, al Bluenergy Stadium di Udine.

