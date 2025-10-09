Qualificazioni Mondiali: serata amara per Dzeko e la sua Bosnia. Pongracic si riposa

Ad Edin Dzeko sicuramente stasera gireranno le scatole. Nella corsa verso il Mondiale, infatti, la Bosnia si è fatta rimontare dal Cipro, passando dallo 0-2 al 2-2 in pieno recupero. Il gol arrivato al 96' e firmato da Pittas ha infranto i sogni di gloria della selezione gialloblù, che perde due punti pesanti ma anche la testa della classifica del Girone H, che adesso vede l'Austria (10-0 sul San Marino!) al comando.

Se Dzeko ha giocato tutta la partita in Cipro-Bosnia (del resto il c.t. Sergej Barbarez lo ritiene fondamentale), lo stesso non si può dire dire di Marin Pongracic, ormai già da qualche partita declassato al ruolo di riserva della difesa della Croazia. Nello scialbo pareggio in casa della Repubblica Ceca (0-0), il c.t. Zlatko Dalic ha preferito come centrali Sutalo e Caleta-Car ed il viola ha assistito a tutto il match dalla panchina.