CT Bosnia su Dzeko: “Preferirei che non giocasse prima del raduno”

Barbarez su Džeko: “Vorrei che non si allenasse, la sua esperienza e presenza in campo valgono più di tutto per la Bosnia.”

Redazione VN 7 ottobre - 20:14

Il commissario tecnico della Bosnia, Sergej Barbarez, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della settimana che porterà la nazionale agli impegni di ottobre. L’allenatore ha toccato diversi temi legati alla condizione dei suoi giocatori e al minutaggio di Edin Dzeko, attaccante della Fiorentina.

Per noi è importante essere in partita, avere ritmo, perché solo così possiamo essere un avversario concreto. Per quanto riguarda le ultime giornate, preferisco quando nessuno gioca: ieri, per esempio, ho visto che Gigović, Memić e Menalo non sono partiti titolari, ed è stato un bene saranno più riposati e avranno maggiore forza.

Il CT ha poi spiegato le difficoltà legate al raduno della squadra:

Purtroppo avremo la squadra al completo solo mercoledì, è così. I ragazzi arrivano stanchi, ma cercheremo di lavorare al meglio nei pochi giorni a disposizione.

Un passaggio particolare è stato riservato a Edin Dzeko, che Barbarez ha voluto difendere e valorizzare:

Per quanto riguarda Edin, vorrei che venisse alla partita e non si allenasse affatto. Guardate Luka Modrić: questi giocatori con l’età hanno acquisito un’importanza enorme. È incredibile quanto conti la loro esperienza e la loro presenza in campo. Vedete come reagiscono gli avversari di fronte a loro; per me questo è l’ultimo dei problemi. Preferirei che Dzeko non giocasse prima del raduno: abbiamo già visto che può disputare anche due partite di fila.