Caressa: “Attenta Fiorentina, quando si inizia ad annaspare diventa dura”

Fabio Caressa, telecronista e opinionista italiano, si è così espresso riguardo alla Fiorentina sul suo canale Youtube:
Le parole di Fabio Caressa dedicate al momento difficile che sta affrontando la squadra viola.
Mi sembra una formazione in grande disordine, sia tecnico che mentale. Forse l’arrivo tardivo di Pioli ha influito: non ha ancora avuto il tempo di incidere come vorrebbe. Non ritengo però che la rosa sia costruita male. Il centrocampo non è di altissimo livello, ma non è neppure disastroso.
Serve calma per ritrovare certezze—
La Fiorentina deve fermarsi e ritrovare serenità. Serve riflettere e ricostruire fiducia, perché la situazione resta complicata. L’unica strada è recuperare delle certezze: senza quelle, quando si inizia ad annaspare, è più difficile restare a galla. Ma credo che Pioli abbia le capacità per riuscirci.
