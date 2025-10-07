Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news Caressa: “Attenta Fiorentina, quando si inizia ad annaspare diventa dura”

altre news

Caressa: “Attenta Fiorentina, quando si inizia ad annaspare diventa dura”

Caressa
Le parole di Fabio Caressa dedicate al momento difficile che sta affrontando la squadra viola.
Redazione VN

Fabio Caressa, telecronista e opinionista italiano, si è così espresso riguardo alla Fiorentina sul suo canale Youtube:

Mi sembra una formazione in grande disordine, sia tecnico che mentale. Forse l’arrivo tardivo di Pioli ha influito: non ha ancora avuto il tempo di incidere come vorrebbe. Non ritengo però che la rosa sia costruita male. Il centrocampo non è di altissimo livello, ma non è neppure disastroso.

Serve calma per ritrovare certezze

—  

La Fiorentina deve fermarsi e ritrovare serenità. Serve riflettere e ricostruire fiducia, perché la situazione resta complicata. L’unica strada è recuperare delle certezze: senza quelle, quando si inizia ad annaspare, è più difficile restare a galla. Ma credo che Pioli abbia le capacità per riuscirci.

 

Leggi anche
Cataldi: “Non cerco rivincite con la Lazio, sono felice di essere tornato”
Percassi: “Gasperini? Migliorato grazie a noi, possiamo ripartire ogni anno”

© RIPRODUZIONE RISERVATA