Piccoli: “Con la Fiorentina ho alzato il livello. Io ho un solo grande idolo!”

Piccoli dal Coverciano
Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina, è stato intervistato a VivoAzzurroTV. Ecco le sue parole dall'Italia, ma non solo:

La Nazionale è un motivo di orgoglio, ho fatto un percorso di crescita importante. Anno dopo anno ho alzato il livello e adesso l'ho fatto ancora di più andando in una squadra importante come la Fiorentina. Arrivare qua è un prestigio e un onore.

CICLISMO

Io ciclista? Mio papà era molto appassionato, poi mi ha sostenuto fin dall'inizio quando ho scelto il calcio. Credo di aver fatto la scelta giusta.

PRESSIONI

Quando ero giovane ho raggiunte piccoli obiettivi come il Golden Boy, che hanno fatto salire e non di poco le pressioni. Poi ho dovuto superare qualche infortunio che ha stoppato un po' la crescita e la mia carriera, ma mi sono ripreso alla perfezione.

IDOLO

Il mio idolo è sempre stato Vieri, un attaccante eccezionale. Ho avuto sempre lui come modello di gioco.

IO E L'ITALIA

Il percorso azzurro è stato importante. L'Europeo Under 19 il ricordo più bello.

ALTRI SPORT

Mi piace molto il tennis, ma il calcio è lo sport che amo di più.

FUORI DAL CAMPO

Aiuto tutti quando posso, dalla mia famiglia ai miei amici. Mi piace fare opere di beneficenza, ma senza dirlo. Il tutto deve rimanere riservato.

I PRIMI GIORNI A COVERCIANO

Qui a Coverciano ci stiamo allenando forte, faremo di tutto per centrare i nostri obiettivi.

GATTUSO

Sono molto contento delle parole di Gattuso. Non devo mollare, mantenere i piedi per terra e continuare a lavorare.

RICORDI AZZURRI

Il mio ricordo azzurro il Mondiale 2006, ma anche l'ultimo Europeo. Che emozioni incredibili.

