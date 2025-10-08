Piccinetti duro: “Fiorentina, con l’arrivo di Dzeko e di Piccoli ti sei strozzata”

Con l’arrivo di Dzeko e di Piccoli ci siamo strozzati. Un allenatore, volente o nolente, il sabato sera ci pensa per forza a certe cose: non può semplicemente dire “Kean titolare e gli altri dietro”. Inoltre, Piccoli ora è in Nazionale: come si fa a lasciarlo fuori? Un tecnico deve trasmettere certezze, sicurezza e fare scelte chiare. Pioli oggi non merita di essere messo in discussione: è una persona estremamente affidabile, preparata e competente. Ogni giorno sembra che si distrugga tutto ciò che si costruisce, e questo non è giusto