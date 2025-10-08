Andreazzoli: “Esonerare Pioli una stupidaggine. Gudmundsson? Ecco cosa serve”

L'allenatore di calcio, Aurelio Andreazzoli, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa viola. Le sue parole:
Sorpreso da questa Fiorentina? Naturalmente, è una sorpresa per tutti. Il calendario è complicato, perché nelle prossime gare arrivano sfide difficili. È una situazione a cui si deve riporre molta attenzione, ma questo è il campionato di Serie A. La squadra, a mio parere, è buona. È migliorata rispetto allo scorso anno. In questo momento fa fatica in fase di realizzazione. I tifosi devono continuare a sostenerla, aspettando che i reali valori vengono fuori. Serve più tranquillità possibile in questo momento. Esonerare Pioli sarebbe una stupidaggine, così come contestare i ragazzi. Come va combattuta questa situazione? Unendo le forze.
A me piace molto come calciatore e il modo in cui può essere utilizzato all'interno di una squadra. Può fare la seconda punta, la prima punta e anche partire da lontano dalla trequarti. Non ho elementi concreti però per giudicarlo in questo momento. Serve contatto con il calciatore in questi momenti, fargli sentire fiducia e insistere. Agli attaccanti basta andare a segno una volta, portare la squadra alla vittoria, per cambiare tutto.
Mi aspettavo questo suo inizio. Lui è una certezza a venire, perché a tutte le componenti per diventare un giocatore importante. Ha delle qualità tecniche che si addicono al gioco del calcio, perché è in grado di fare tutto. Lui potrebbe giocare anche da play. Parliamo di un giocatore che, pur avendo una giovane età, può fare molto bene.
