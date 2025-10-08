Viola News
Marchini: “Fiorentina, ci sono due strade per uscire da questa situazione”

Le parole del giornalista, Giampaolo Marchini, sulla situazione delicata in casa Fiorentina e la possibile soluzione per uscirne
Il giornalista Giampaolo Marchini, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato così del momento in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Prendere posizione pubblicamente in questo momento delicato? Sicuramente le strade sono due: o i panni sporchi si sciacquano in casa (con confronti, dialoghi ecc...), che può essere anche la strada giusta visto che rimangono tra le quattro mura, oppure prendere una presa di posizione molto chiara, vista la piazza in cui siamo. Una sorta di confronto/dialogo, non solo con la stampa, ma con tutti quelli che seguono le sorti della Fiorentina, per avere il quadro della situazione.

Sulla squadra

Questa estate, tutti noi avevamo commentato i movimenti di mercato giusti, fatti con una certa logica. Ci sono diversi giocatori che in questo momento ti stanno facendo la differenza, ma in negativo. E non è da loro. Quindi non sarebbe sbagliato farli sedere in panchina per una partita. Vorrei vedere insieme Nicolussi Caviglia e Fagioli, con il secondo spostato da mezzala. Io sono per natura ottimista ed è per questo che sono convinto che alla lunga la qualità della rosa uscirà fuori. Comuzzo penso che sia perfetto per una difesa a quattro, per le qualità che ha dimostrato di avere.

