Prima chiamata per Nicolussi Caviglia. Gattuso attratto dalle sue geometrie

Nicolussi Caviglia è passato dalle difficoltà della Fiorentina alla prima convocazione nella Nazionale maggiore

Redazione VN 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 10:02)

Nonostante una falsa partenza della Fiorentina, con soli tre punti in sei partite, c'è chi comunque è riuscito, pur in mezzo a tante difficoltà, a rendere questo avvio di stagione negativamente storico, un qualcosa di positivo. Ovviamente La Repubblica parla di Hans Nicolussi Caviglia e Roberto Piccoli, entrambi alla prima chiamata nella Nazionale di Gattuso.

L'ex Venezia e l'ex Cagliari, in ordine di tempo, sono stati tra gli ultimi acquisti estivi della Fiorentina e nonostante un inizio stentato in viola, più per demeriti di squadra che per singole prestazioni, potrebbero esordire in questa sosta con l'Italia.

Nicolussi Caviglia — Il ct Gattuso è da tempo attratto dalle geometrie di Nicolussi Caviglia, autore dell'assist per il gol di Kean contro la Roma. E ieri, tramite i microfoni di Coverciano ha raccontato le proprie emozioni. Del personaggio fuori dal campo molto già si sapeva. Grande estimatore di Guccini, con cui qualche tempo fa ha condiviso un pranzo, amante dei libri con l'Iliade ultimo classico letto in estate, appassionato di golf con l'idolo calcistico di Johan Cruijff.

Le difficoltà con la Fiorentina, al momento, preferisce lasciarle da parte. Con l'Estonia o Israele potrebbe arrivare l'esordio in Nazionale e questo dovrebbe poi dargli una carica maggiore anche per il proseguo della stagione in viola, almeno così si augura dal Viola Park Stefano Pioli.