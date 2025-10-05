La Fiorentina in mano a Nicolussi Caviglia. Ma che sfida con Koné

Fiorentina-Roma sarà sicuramente una partita piena di duelli individuali. Ne scegliamo uno in mezzo al campo, dove la Fiorentina dovrebbe (almeno sulla cara) essere in superiorità numerica. Nel cuore della mediana viola ci sarà Hans Nicolussi Caviglia, fresco di convocazione da parte del Ct Gattuso. Pioli punterà anche sull'entusiasmo dell'ex Venezia che corona il sogno di vestire la maglia azzurra.

Ma prima ci sarà da fare una grande partita oggi. Geometrie e tempi vengono chiesti al metronomo viola. Che davanti avrà una linea di centrocampo molto muscolare. Prendete Manu Koné, per Gasperini è un intoccabile. Sempre titolare lì nel mezzo, ha riposato per la prima volta giovedi contro il Lille dal primo minuto. Sarà uno degli uomini da tenere maggiormente dai viola. Lo scrive la Nazione.