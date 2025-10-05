Fiorentina Primavera, niente poker di vittorie in casa: la delusione di Galloppa

Viola News
Niente poker di vittorie casalinghe per la Fiorentina Primavera: al Viola Park contro il Verona la squadra di Galloppa non è andata oltre I'1-1, risultato che peraltro sta stretto ai gialloblù che dopo essere andati sotto già al 6' grazie a un colpo di testa di Braschi (terzo centro stagionale per il 2006) hanno trovato il meritato pari con Vermesan in contropiede al 42' (male Kospo nell'occasione) e nella ripresa hanno sfiorato più volte il vantaggio.

A poco sono serviti i cambi effettuati dai viola attorno all'ora di gioco, che se non altro hanno dato maggiore fisicità alla manovra. Nel finale due brividi per la difesa ospite, con Braschi e Koné che hanno mandato alto.

La Fiorentina va dunque alla sosta di campionato a quota 14 punti e al 4° posto: «Abbiamo approcciato bene, poi sofferto loro e infine finito meglio noi. E stata una gara tosta ma nonostante la differenza di età ce la siamo giocata contro una delle formazioni più strutturate» il pensiero di Galloppa. Lo scrive la Nazione.

