Coppa Italia, ottavi di finale: la data scelta per Fiorentina-Como

Ecco la data degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa: fissata per il 2026 la gara tra Fiorentina e Como
Redazione VN

Oltre alle date di Serie A fino alla 22ª giornata, la Lega ha ufficializzato anche quella per quanto riguarda gli Ottavi di finale di Coppa Italia, dove la Fiorentina affronterà il Como. La gara in questione, infatti, è fissata per il 27 gennaio 2026, alle ore 21:00, presso lo stadio Artemio Franchi.

