Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Serie A, date e orari dalla 13ª alla 22ª: tre big match consecutivi nel 2026

news viola

Serie A, date e orari dalla 13ª alla 22ª: tre big match consecutivi nel 2026

Serie A, date e orari dalla 13ª alla 22ª: tre big match consecutivi nel 2026 - immagine 1
Il calendario della Fiorentina dalla 13esima alla 22esima giornata di Serie A: tre big match consecutivi a gennaio
Redazione VN

Uscite le date e gli orari, anticipi e posticipi delle prossime giornata di Serie A, più precisamente dalla 13ª alla 22ª. La Fiorentina partirà domenica 30 novembre, alle ore 18.00, con la gara a Bergamo contro l'Atalanta. Poi, a cavallo tra fine girone d'andata ed inizio di quello di ritorno, affronterà a gennaio la Lazio, a Roma, mercoledì 7 gennaio, per l'Epifania, alle ore 20.45, e il Milan, a Firenze, domenica 11 gennaio alle ore 15.oo. Sempre a gennaio 2026, il 18, trasferta, alle ore 15.00, a Bologna contro Vincenzo Italiano, gara valida per la 21ª giornata di Serie A. Gli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa, invece, verranno giocati il 27 gennaio, alle ore 21.00, al Franchi contro il Como. Di seguito l'elenco completo:

  • 13ª giornata - 30/11/2025, ore 18.00 - Atalanta-Fiorentina

  • 14ª giornata - 06/12/2025, ore 15.00 - Sassuolo-Fiorentina

  • 15ª giornata - 14/12/2025, ore 15.00 - Fiorentina-Verona

  • 16ª giornata - 21/12/2025, ore 18.00 - Fiorentina-Udinese

  • 17ª giornata - 27/12/2025, ore 12.30 - Parma-Fiorentina

  • 18ª giornata - 04/01/2026, ore 15.00 - Fiorentina-Cremonese

  • 19ª giornata - 07/01/2026, ore 20.45 - Lazio-Fiorentina

  • 20ª giornata - 11/01/2026, ore 15.00 - Fiorentina-Milan

  • 21ª giornata - 18/01/2026, ore 15.00 - Bologna-Fiorentina

  • 22ª giornata - 24/01/2026, ore 18.00 - Fiorentina-Cagliari

    • Leggi anche
    Il Viola Club Puglia rinnova il direttivo. Oltre 120 gli iscritti
    Fiorentina a riposo, ma come stanno Dodò e Fazzini? Le ultime dal Viola Park

    © RIPRODUZIONE RISERVATA