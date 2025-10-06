Serie A, date e orari dalla 13ª alla 22ª: tre big match consecutivi nel 2026

Uscite le date e gli orari, anticipi e posticipi delle prossime giornata di Serie A, più precisamente dalla 13ª alla 22ª. La Fiorentina partirà domenica 30 novembre, alle ore 18.00, con la gara a Bergamo contro l'Atalanta. Poi, a cavallo tra fine girone d'andata ed inizio di quello di ritorno, affronterà a gennaio la Lazio, a Roma, mercoledì 7 gennaio, per l'Epifania, alle ore 20.45, e il Milan, a Firenze, domenica 11 gennaio alle ore 15.oo. Sempre a gennaio 2026, il 18, trasferta, alle ore 15.00, a Bologna contro Vincenzo Italiano, gara valida per la 21ª giornata di Serie A. Gli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa, invece, verranno giocati il 27 gennaio, alle ore 21.00, al Franchi contro il Como. Di seguito l'elenco completo: