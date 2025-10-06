Fiorentina a riposo, ma come stanno Dodò e Fazzini? Le ultime dal Viola Park

Nella partita tra Fiorentina e Roma, sia Dodò che Fazzini, hanno lasciato il campo anzitempo a causa di problemi fisici. L'ex Empoli ha provato a stringere i denti, ma al 66' ha dovuto lasciare il posto a Ndour a causa di un colpo alla caviglia. Il brasiliano invece, fermato da un dolore al ginocchio destro, è stato sostituito da Fortini. La speranza di Stefano Pioli è quella di riavere tutti i giocatori al massimo delle condizioni al rientro dalla sosta. E intanto ha concesso alla squadra due giorni liberi: gli allenamenti riprenderanno nella giornata di mercoledì.