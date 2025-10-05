Viola News
Dazn – Confronto Pioli-dirigenza dopo la sconfitta con la Roma: cosa emerge

Il tecnico ha tardato nel presentarsi ai microfoni del post partita
Redazione VN

Dazn ha dato conto del ritardo di Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, dopo la sconfitta con la Roma per l'intervista post partita. Il motivo? L'emittente riporta di un confronto tra l'allenatore e la dirigenza negli spogliatoi. 

Cosa è emerso? Nulla di drastico, per essere chiari. C'è grande sconforto nel gruppo squadra, bisogna compattarsi ma c'è grande fiducia nella guida tecnica e nelle potenzialità del gruppo che sono ritenute ben superiori a quel che dice la classifica. Certo è che tre punti in sei partite sono troppo pochi, questo è chiaro. La situazione resta da monitorare.

