Fiorentina ancora sconfitta, ma la curva stavolta non contesta: “Forza ragazzi”

Dopo il fischio finale di Fiorentina-Roma, che ha decretato la terza sconfitta in campionato per i viola di Stefano Pioli, ferma al terzultimo posto in classifica con 3 punti frutto di appena tre pareggi contro Cagliari, Torino e Pisa. Dopo le contestazioni contro il Como in casa e contro il Pisa in trasferta, la situazione è delicata, ma la Curva Fiesole, che ha riservato un duro attacco al ds Pradè prima della gara, ha incoraggiato i giocatori.