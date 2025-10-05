Dopo il fischio finale di Fiorentina-Roma, che ha decretato la terza sconfitta in campionato per i viola di Stefano Pioli, ferma al terzultimo posto in classifica con 3 punti frutto di appena tre pareggi contro Cagliari, Torino e Pisa. Dopo le contestazioni contro il Como in casa e contro il Pisa in trasferta, la situazione è delicata, ma la Curva Fiesole, che ha riservato un duro attacco al ds Pradè prima della gara, ha incoraggiato i giocatori.
Fiorentina ancora sconfitta, ma la curva stavolta non contesta: "Forza ragazzi"
Fiorentina ancora sconfitta, ma la curva stavolta non contesta: “Forza ragazzi”
La reazione del tifo alla prestazione di una squadra stavolta anche sfortunata
"Forza ragazzi", il mantra al saluto dei giocatori, che hanno giocato una partita quantomeno migliore delle altre e colpito due legni, uno con Kean nel primo tempo e uno con Piccoli nel secondo, mentre Gosens ha fallito il punto del pareggio nel finale. Un messaggio di vicinanza e riconoscimento dei passi avanti a fronte di un ennesimo risultato negativo.
