Fiorentina ancora sconfitta, ma la curva stavolta non contesta: “Forza ragazzi”

La reazione del tifo alla prestazione di una squadra stavolta anche sfortunata
Dopo il fischio finale di Fiorentina-Roma, che ha decretato la terza sconfitta in campionato per i viola di Stefano Pioli, ferma al terzultimo posto in classifica con 3 punti frutto di appena tre pareggi contro Cagliari, Torino e Pisa. Dopo le contestazioni contro il Como in casa e contro il Pisa in trasferta, la situazione è delicata, ma la Curva Fiesole, che ha riservato un duro attacco al ds Pradè prima della gara, ha incoraggiato i giocatori.

"Forza ragazzi", il mantra al saluto dei giocatori, che hanno giocato una partita quantomeno migliore delle altre e colpito due legni, uno con Kean nel primo tempo e uno con Piccoli nel secondo, mentre Gosens ha fallito il punto del pareggio nel finale. Un messaggio di vicinanza e riconoscimento dei passi avanti a fronte di un ennesimo risultato negativo.

