Fiorentina-Roma, i numeri del Franchi: superati i 20mila spettatori

Ecco i numeri di Fiorentina-Roma, direttamente dal botteghino. Superata quota venti mila spettatori
Ecco i numeri di Fiorentina-Roma, gara valida per la sesta giornata di Serie A, direttamente dal botteghino.

Nonostante le limitazioni dello stadio in fase di ristrutturazione, presente un pubblico delle grandi occasioni al Franchi, vista l'importanza della sfida e del momento viola. I biglietti ufficiali emessi della sfida superano i venti mila, per la precisione 20.548.

