Ecco i numeri di Fiorentina-Roma, gara valida per la sesta giornata di Serie A, direttamente dal botteghino.
Fiorentina-Roma, i numeri del Franchi: superati i 20mila spettatori
Ecco i numeri di Fiorentina-Roma, direttamente dal botteghino. Superata quota venti mila spettatori
Nonostante le limitazioni dello stadio in fase di ristrutturazione, presente un pubblico delle grandi occasioni al Franchi, vista l'importanza della sfida e del momento viola. I biglietti ufficiali emessi della sfida superano i venti mila, per la precisione 20.548.
