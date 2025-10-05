Gudmundsson ancora bocciato: Pioli lo toglie all’intervallo contro la Roma

La partita di Albert Gudmundsson in Fiorentina-Roma è durata appena 45 minuti. L'islandese, prima della partita, aveva detto a Dazn: "Non è il momento migliore, ma la vittoria in Conference ci dà un po' di fiducia per provare a tornare dove questa squadra merita. Io sto bene, molto meglio dopo l'infortunio. Sto migliorando la mia condizione, vediamo come va oggi". Beh, non bene, almeno per quanto riguarda la prestazione personale.