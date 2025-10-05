La partita di Albert Gudmundsson in Fiorentina-Roma è durata appena 45 minuti. L'islandese, prima della partita, aveva detto a Dazn: "Non è il momento migliore, ma la vittoria in Conference ci dà un po' di fiducia per provare a tornare dove questa squadra merita. Io sto bene, molto meglio dopo l'infortunio. Sto migliorando la mia condizione, vediamo come va oggi". Beh, non bene, almeno per quanto riguarda la prestazione personale.
Gudmundsson ancora bocciato: Pioli lo toglie all'intervallo contro la Roma
L'islandese continua a non dare segnali di ripresa in campo
Nessuno spunto degno di nota, come anche a Pisa, un'ammonizione rimediata per fallo su Celik e un cambio all'intervallo, per lasciare il posto a Piccoli nella ripresa, che sa di bocciatura da parte del tecnico Stefano Pioli. Adesso c'è la sosta: quello relativo all'ex Genoa sarà un tema scottante nelle prossime due settimane.
