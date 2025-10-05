La Fiesole durissima: “Commisso, caccia Pradè. Ultima volta che lo diciamo così”

"Come la nostra storia spesso ci impone ci troviamo a dover affrontare un altro periodo particolarmente duro, di lotta, dove ci sarà bisogno di tutti (uniti) per venire fuori da questa situazione. Nessuno si aspettava una partenza del genere e questo ha sicuramente incentivato i malumori di una pazza che vive il rapporto con la propria squadra in maniera viscerale e spesso anche irrazionale. La voglia di vedere l'amata compagine cittadina pareggiare in gloria la curva e la città è talmente forte che ci porta inevitabilmente a volere qualcosa in più. Finito il mercato avevamo dato il benvenuto ai nuovi facendo il solito saluto di inizio anno alla squadra chiedendo di gettare sempre il cuore oltre l'ostacolo in ogni contesa con la maglia zuppa di sudore. Quello "Spirito Guerriero" ereditato dagli eroi del 1530 che contraddistingue la Curva Fiesole deve contraddistinguere tutta la piazza in tutti i suoi componenti, partendo dalla squadra e dalla società arrivando poi ai tifosi più saltuari. Lungi da noi, infine, ergersi a commercialisti o esperti di mercato, ogni considerazione in tal senso la lasciamo a chi vive GRAZIE alla Fiorentina e non a chi vive PER la Fiorentina, come noi. Detto questo però il senso di responsabilità per il ruolo che ricopriamo ci impone di vigilare e proteggere sempre gli interessi della nostra squadra da chi, per demeriti professionali e umani, non incarna in alcun modo lo spirito che contraddistingue chi ama i nostri colori.