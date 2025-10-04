Fiorentina, i convocati per la Roma: Pioli ne chiama 24, ancora out Sohm

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Roma, domani alle 15. Pioli convoca 24 giocatori, l'unico assente è Simon Sohm che non recupera dai problemi fisici accusati in settimana. Nel pomeriggio erano arrivati anche i convocati di Gasperini.
