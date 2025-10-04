Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina, i convocati per la Roma: Pioli ne chiama 24, ancora out Sohm

la lista

Fiorentina, i convocati per la Roma: Pioli ne chiama 24, ancora out Sohm

Fiorentina, i convocati per la Roma: Pioli ne chiama 24, ancora out Sohm - immagine 1
La lista dei convocati della Fiorentina per la gara con la Roma: Pioli non recupera Sohm, ma ha a disposizione tutta la rosa
Redazione VN

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita contro la Roma, domani alle 15. Pioli convoca 24 giocatori, l'unico assente è Simon Sohm che non recupera dai problemi fisici accusati in settimana. Nel pomeriggio erano arrivati anche i convocati di Gasperini.

  • Portieri: LEZZERINI, DE GEA, MARTINELLI;

  • Difensori: COMUZZO, DODO, FORTINI, GOSENS, KOUADIO, PABLO MARÍ, PARISI, PONGRAČIĆ, RANIERI, VITI;

  • Centrocampisti: FAGIOLI, FAZZINI, MANDRAGORA, NICOLUSSI CAVIGLIA, NDOUR, RICHARDSON, SABIRI;

  • Attaccanti: DZEKO, GUDMUNDSSON, KEAN, PICCOLI.

    • Leggi anche
    Fiorentina-Roma, precauzioni in vista: la decisione della prefettura
    FOTO – Kean versione modello: testimonial per il pallone dei Mondiali 2026

    © RIPRODUZIONE RISERVATA