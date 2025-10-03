Viola News
FOTO – Kean versione modello: testimonial per il pallone dei Mondiali 2026

Kean
Scelto anche Moise Kean come testimonial del nuovo pallone scelto per i Mondiali di calcio 2026: l'immagine
Redazione VN

Ufficializzato il pallone targato Adidas per i Mondiali di calcio 2026. Tra i testimonial di "Trionda" (il nome scelto) anche l'attaccante della Fiorentina Moise Kean, insieme ad altri quattro calciatori azzurri: Donnarumma, Calafiori, Raspadori e Zaccagni. Di seguito il post pubblicato sui vari canali social:

