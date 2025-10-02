Fiorentina-Sigma Olomouc, i numeri: Franchi quasi vuoto, Fiesole in Maratona

Ecco i numeri di Fiorentina-Sigma Olomouc , direttamente dal botteghino. Un pubblico che questa sera non risponde più di tanto presente, nonostante le limitazioni dello stadio in fase di ristrutturazione e la squalifica della curva. Fiesole che però si reinventa, mostrandosi al centro della Maratona e intonando cori per tutto l'arco della gara.

Per la prima partita stagionale al Franchi in Conference League, stando a quanto fa sapere la società gigliata, sono stati emessi 8.149 tagliandi, con un incasso lordo di €166.271,00, comprensivo di rateo miniabbonamenti. Non si tratta di numeri entusiasmanti, a differenza delle prime due casalinghe in campionato con Napoli e Como. Una partita infrasettimanale e un'avversaria come quella ceca che non hanno spinto i tifosi viola a venire allo stadio.