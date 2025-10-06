Il procuratore Giocondo Martorelli è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com dove ha parlato del momento della Fiorentina:
Martorelli: “Alla Fiorentina manca mentalità. Pioli? Fiducia confermata”
L'opinione del procuratore sul difficilissimo momento
La sconfitta della Fiorentina fa preoccupare un po’ tutti. Tre punti sono troppo pochi per una squadra dalla quale ci si aspettava di più. Cosa manca? La mentalità è una delle cose più importanti. Quando perdi sicurezza e autostima diventa complicato. Non ha brillato ma ha creato delle occasioni e ha preso un palo e una traversa. Esonero di Pioli? Penso di no. La società darà fiducia a questo progetto. Dal trittico futuro di partite dovranno trovare orgoglio
