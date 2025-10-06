Viola News
Martorelli: “Alla Fiorentina manca mentalità. Pioli? Fiducia confermata”

L'opinione del procuratore sul difficilissimo momento
Redazione VN

Il procuratore Giocondo Martorelli è intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com dove ha parlato del momento della Fiorentina:

La sconfitta della Fiorentina fa preoccupare un po’ tutti. Tre punti sono troppo pochi per una squadra dalla quale ci si aspettava di più. Cosa manca? La mentalità è una delle cose più importanti. Quando perdi sicurezza e autostima diventa complicato. Non ha brillato ma ha creato delle occasioni e ha preso un palo e una traversa. Esonero di Pioli? Penso di no. La società darà fiducia a questo progetto. Dal trittico futuro di partite dovranno trovare orgoglio

