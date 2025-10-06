Il Viola Club Puglia rinnova il direttivo. Oltre 120 gli iscritti

Ieri si è tenuta l’assemblea dei Soci del Viola Club Puglia che ha votato per il nuovo Direttivo che ha poi successivamente confermato alla Presidenza del Viola Club il nostro Antonio Fazio. Il Viola Club conta più di 120 iscritti ed é diventato punto di riferimento per tutti i tifosi viola del Sud Italia. Il motto é OVUNQUE VIOLA CON ONORE. Qui sotto la foto della giornata che ha avuto come sorpresa anche una videotelefonata con il mitico Giancarlo Antognoni.