CorSport: “Nicolussi, la Fiorentina lo considera un investimento per il futuro”

Di Francesco lo ha ribattezzato come “il professore”. Allegri ci credeva e lo faceva giocare con la Juve. Pioli e la Fiorentina lo considerano un investimento sul futuro. Gattuso, nella ricerca di nuovi playmaker, lo ha portato dentro al nuovo giro di convocati azzurri per Estonia e Israele. «Se vuoi giocare con un vertice basso, Nicolussi ha le caratteristiche giuste per ricoprire quel ruolo. Ero curioso, volevo vederlo» l’investitura del commissario tecnico. Hans Nicolussi Caviglia è arrivato a Coverciano a 25 anni compiuti. Mancini nel 2022 lo aveva studiato durante uno stage. Le giovanili azzurre in precedenza. Il percorso è stato lungo e complicato per il centrocampista nato ad Aosta. Un giro d’Italia vero e proprio toccando Perugia, Parma, Bolzano (SudTirol) e Salerno prima di trovare la consacrazione in Serie A.