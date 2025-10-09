Fagioli in questi giorni è rimasto al Viola Park e davanti a sé ha un panorama di emozioni ad attenderlo nella sfida di San Siro dove ritroverà da avversario Allegri, l'allenatore che per lui è un punto di riferimento, e come avversario Modric, suo idolo da sempre. Sarà la notte della scintilla per rinascere? Il rapporto fra Max e Fagioli è profondo, tanto che nel gennaio 2025, appena arrivato alla Fiorentina ha raccontato:«La chiamata di Allegri è stata come quella di un papà, mi ha chiesto se mi sentissi felice per la nuova avventura».
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: "Fagioli, tocca a te! Che sfida a San Siro contro Allegri e Modric"
Il tecnico del Milan è stato il suo primo estimatore e, ai tempi della Juventus, nel 2018 parlava cosi del centrocampista: «Abbiamo un ragazzo che si chiama Fagioli. Vederlo giocare è un piacere. Conosce il calcio, i tempi di gioco, come ci si smarca, come si passa la palla. E bello vederlo giocare».Ora Pioli saprà trovargli l'abito giusto.
Ma a San Siro Fagioli troverà da avversario anche Luka Modric, incontrato al termine di Italia-Croazia a Euro 2024, in una notte da sogno raccontata poi su Instagram:«Idolo. Un fenomeno a cui mi sono sempre ispirato da quando sono piccolo. Un esempio dentro e fuori dal campo. È stato un onore aver avuto la possibilità di avere la tua maglia». Allora per Nicolò c'era la voglia di diventare protagonista nella Juventus, dopo la squalifica dovuta al caso scommesse, adesso invece la necessità di tornare a esaltarsi e incidere in viola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
