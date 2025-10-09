Gazzetta: “Fagioli, tocca a te! Che sfida a San Siro contro Allegri e Modric”

Fagioli in questi giorni è rimasto al Viola Park e davanti a sé ha un panorama di emozioni ad attenderlo nella sfida di San Siro dove ritroverà da avversario Allegri, l'allenatore che per lui è un punto di riferimento, e come avversario Modric, suo idolo da sempre. Sarà la notte della scintilla per rinascere? Il rapporto fra Max e Fagioli è profondo, tanto che nel gennaio 2025, appena arrivato alla Fiorentina ha raccontato:«La chiamata di Allegri è stata come quella di un papà, mi ha chiesto se mi sentissi felice per la nuova avventura».