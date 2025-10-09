CorSport: “Al VP nuvoloni neri, ma a Coverciano splende il sole su Piccoli”

Gattuso, complice l'infortunio di Zaccagni, ha chiamato in Nazionale Roberto Piccoli.Un grande momento per l'attaccante della Fiorentina che adesso si gode Coverciano:
Il cielo è sempre lo stesso. Ma se al Viola Park i nuvoloni neri sono grossi e minacciosi, poche centinaia di metri più in là c'è il sereno e splende il sole sopra Roberto Piccoli, alla prima convocazione in maglia Italia grazie anche alla Fiorentina, alla fiducia che gli ha dato il club di Commisso ad agosto investendo 25 milioni (più due di eventuali bonus) per portarlo a Firenze e alla fiducia di Pioli che gli ha già “concesso” cinque partite in campionato e una in Conference League. Magari un pezzetto di chiamata di Gattuso (al posto dell'infortunato Zaccagni), l'ex Cagliari se l'è guadagnato con il gol che proprio in Europa ha permesso alla Fiorentina di vincere contro il Sigma Olomouc. E ora, comunque con un pensiero rivolto al periodo negativo della Fiorentina e al contributo da dare per uscirne quando ritornerà verso Bagno a Ripoli, Piccoli non nasconde giustamente la soddisfazione di essere a Coverciano.
