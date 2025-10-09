La Fiorentina al Franchi non vince più! Nazione: “Il cantiere incide?”

La Fiorentina al Franchi non incide più

Redazione VN 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 09:28)

La Fiorentina ha raccolto solo tre punti in campionato, tutti in trasferta — sui campi di Cagliari, Torino e Pisa — mentre al Franchi è arrivato un desolante zero: sconfitte con Napoli, Como e Roma. Un bilancio che pesa, considerando che lo stadio di casa è sempre stato il cuore pulsante del progetto viola. Le uniche vittorie interne sono arrivate in Conference League, e questo acuisce la preoccupazione per una squadra che sembra aver perso il feeling con il proprio pubblico.

Il tifo, però, non è in discussione. I sostenitori viola continuano a sostenere la squadra con costanza, anche nelle sconfitte più amare, come quella con la Roma. Nonostante la delusione, la spinta dei tifosi non è mai mancata. Il problema, quindi, non è nel legame tra squadra e tifoseria, ma nei risultati: tre sconfitte consecutive al Franchi in avvio di campionato erano capitate solo nella stagione 1928/29, quella della retrocessione. Serve una reazione immediata per allontanare i fantasmi del passato e restituire solidità al “fortino” fiorentino.

C’è poi un fattore ambientale non trascurabile: il Franchi è un cantiere a cielo aperto. Metà stadio è chiusa per i lavori di restyling, e il clima non è più lo stesso di quando la Fiesole era al suo posto, piena e compatta. Mancano quella spinta e quell’effetto psicologico che il vecchio impianto sapeva trasmettere ai giocatori e incutere negli avversari. Dettagli, forse, ma il calo di rendimento interno da quando lo stadio è in ristrutturazione sembra suggerire che, per la Fiorentina, non lo siano affatto. Lo scrive la Nazione.