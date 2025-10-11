L'attuale allenatore del Palermo ed ex attaccante del Milan, Filippo Inzaghi, è stato intervistato da La Repubblica. Tra le tante dichiarazioni, anche un confronto tra tre attaccanti italiani, Lucca, Retegui e Kean:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Inzaghi confronta gli attaccanti dell’Italia: “Sono profili diversi. Kean è potente”
La Repubblica
Inzaghi confronta gli attaccanti dell’Italia: “Sono profili diversi. Kean è potente”
L'ex attaccante del Milan, Filippo Inzaghi, ha parlato di tre punte della nazionale italiana: Kean, Retegui e Lucca
"Gattuso è una garanzia per la nostra Nazionale. Non tradisce mai il suo modo di essere: diretto, passionale e autentico. E' rimasto la stessa persona che era da calciatore. Pretende sempre il massimo da tutti. L'Italia aveva bisogno di un condottiero così, è capace di trasmettere appartenenza e sacrificio."
Un confronto tra Kean, Retegui e Lucca?—
"Sono tre attaccanti diversi, ma tutti utili. Retegui è una punta d'area di rigore, molto concreto. Kean è imprevedibile e potente, mentre Lucca è maturato tantissimo nel tempo e sa cosa serve per rimanere ad alti livelli. Gattuso saprà sicuramente valorizzarli e farà in modo che ognuno trovi il suo ruolo."
© RIPRODUZIONE RISERVATA