Inzaghi confronta gli attaccanti dell’Italia: “Sono profili diversi. Kean è potente”

" Gattuso è una garanzia per la nostra Nazionale. Non tradisce mai il suo modo di essere: diretto, passionale e autentico. E' rimasto la stessa persona che era da calciatore. Pretende sempre il massimo da tutti. L'Italia aveva bisogno di un condottiero così, è capace di trasmettere appartenenza e sacrificio."

Un confronto tra Kean, Retegui e Lucca?

"Sono tre attaccanti diversi, ma tutti utili. Retegui è una punta d'area di rigore, molto concreto. Kean è imprevedibile e potente, mentre Lucca è maturato tantissimo nel tempo e sa cosa serve per rimanere ad alti livelli. Gattuso saprà sicuramente valorizzarli e farà in modo che ognuno trovi il suo ruolo."