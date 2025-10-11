Fazzini, uno squarcio di luce nel buio viola. L’infortunio è già alle spalle

Jacopo Fazzini è una delle poche note liete della stagione viola. Il tifosissimo viola vuole prendersi la squadra sulle spalle

Redazione VN 11 ottobre - 09:32

Nel periodo buio della Fiorentina è logico aggrapparsi alle fiammelle che via via si trovano lungo il percorso. Con le difficoltà dei leader tecnici, ma anche carismatici: vedi Gudmundsson e Fagioli per la prima e Gosens e Dodò per la seconda voce. C'è un nome che illumina la strada viola, Jacopo Fazzini.

L'ex Empoli dovrebbe essere recuperato per la gara di Milano, al rientro dalla sosta. Ed è un gran bene per Stefano Pioli, visto la verve del classe 2003. Intraprendente, vivace e coraggioso. Tutte caratteristiche che stanno mancando al resto della rosa viola.

Fazzini, tifoso della Fiorentina da sempre, non si nasconde in campo, anzi, nonostante sia partito come vice-Gudmundsson, sta via via scalando le gerarchie in più ruoli del campo. Pioli lo utilizza sia come trequartista che come mezzala, l'ex Empoli gioca con lo stesso entusiasmo in entrambi i ruoli ed è sempre alla ricerca di spazi. Insomma uno squarcio dentro le negatività attraversate dalla Fiorentina.

Gli manca ancora la prima gioia in maglia viola, anche se in Conference con il Polissya ci è andato davvero vicino. La sua spensieratezza potrà sicuramente aiutare tutto il gruppo e magari, alla prossima sosta, in Nazionale ci sarà pure lui. Lo riporta La Repubblica