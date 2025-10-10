Gazzetta su Fazzini: “Determinante. Sta scalando le gerarchie di Stefano Pioli”

La Gazzetta dello Sport parla di Fazzini

Redazione VN 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 08:42)

Idee tante, fra certezze e nuove ipotesi in evoluzione. Nelle ultime tre partite il centrocampo ha trovato in mediana due protagonisti fissi che sono stati schierati dal primo minuto: Mandragora e Nicolussi Caviglia, titolari contro il Como, a Pisa e con la Roma.

Stessi giocatori, anche se in due moduli diversi perché contro la formazione di Fabregas era un 4-4-2, mentre nelle altre è stato un 3-4-2-1. Chiaro che nelle scelte, di volta in volta, incideranno le caratteristiche degli avversari e lo stato di forma dei calciatori.

Determinante anche la posizione di Fazzini, che sta scalando le gerarchie e può fare da tramite fra mezzala e trequarti per legare la manovra. La sua vivacità è stata una delle note positive, nonostante il periodo di difficoltà della squadra. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.