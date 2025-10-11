Dal Viola Park: Dodo e Fazzini in recupero. La situazione su Sohm

La Nazione riporta aggiornamenti sul lavoro della Fiorentina durante la pausa-nazionali. I viola continuano a lavorare al Viola Park in vista della ripresa del campionato. All'appuntamento di San Siro la squadra di Pioli vuole arrivarci in una condizione psicofisica largamente migliore rispetto a quel che si è visto fin qui. II lavoro della prima settimana è stato concentrato sulle situazioni da migliorare, come lo sviluppo della manovra, le palle inattive (specialmente in fase difensiva) e l'aggiustamento di situazioni tattiche con e senza palla. All'inizio della prossima settimana Pioli recupererà alla spicciolata tutti i suoi nazionali (l'attesa è soprattutto per gli attaccanti, visto che al Viola Park non è rimasto nessuno) e si comincerà a entrare nel vivo della preparazione per la trasferta di Milano. Occhi puntati anche su quei calciatori usciti acciaccati dal match contro la Roma. Dodo e Fazzini stanno bene, la tabella di marcia prevede un rientro in gruppo nel corso dei prossimi allenamenti. Entrambi dovrebbero essere regolarmente disponibili per la sfida al Milan. Qualche dubbio in più c'è su Sohm, alle prese con una fastidiosa fascite plantare. Anche lui è in via di guarigione, ma il percorso potrebbe richiedere qualche giorno in più rispetto ai compagni.