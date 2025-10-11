Serena sicuro: “Kean e Retegui come Graziani e Rossi. Vi spiego il perché”

Aldo Serena, nel parlare della coppia azzurra Kean-Retegui ha scomodato un altro grande duo dell'Italia

Redazione VN 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 09:50)

Aldo Serena, ex attaccante dell'Inter e oggi commentatore tv, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, sulla coppia azzurra Kean-Retegui. Ecco le sue parole:

"Nella prima partita in cui Gattuso ha schierato titolare la coppia Kean-Retegui ero curioso di capire come si sarebbero integrati e credo che funzionino proprio perché tra i due è forte la volontà di trovarsi e di giocare insieme. Retegui è bravo a scaricare dietro il pallone e a difenderlo, mentre Kean gli può anche un po’ girare intorno."

In cosa si completano? — "Kean è bravissimo ad attaccare lo spazio, a lavorare in ampiezza perché è un attaccante con una fisicità notevole, mentre Retegui il meglio lo dà in area dove è micidiale, soprattutto di testa, perché resta molto in aria e riesce a sorprendere chi lo marca."

Una coppia del passato da paragonare a Kean-Retgui? — "Non vorrei essere blasfemo, ma dico Rossi e Graziani. Il mio ragionamento si basa sulle caratteristiche della coppia, anche se con un livello diverso rispetto ai due campioni del mondo nel 1982. Rossi era molto bravo tecnicamente ed era fortissimo, come Retegui, nel muoversi in area di rigore, a chiudere i triangoli con i centrocampisti e a scaricare la palla indietro dopo averla difesa. Graziani era un toro: aveva fisicità e sapeva attaccare la profondità portandosi a spasso un paio di avversari. Proprio come Kean"