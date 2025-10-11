Le difficoltà della Fiorentina partono dalle fasce. Dodò e Gosens nel mirino di Pioli

Le difficoltà della Fiorentina passano dalle fasce. Stefano Pioli, al Viola Park, sta lavorando con Dodò e Gosens

Redazione VN 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 08:44)

Stefano Pioli in questi giorni di sosta non ha tantissimi calciatori a disposizione, ma al Viola Park sta lavorando soprattutto con chi, finora, ha deluso ogni aspettativa. Secondo la Gazzetta dello Sport, il tecnico viola si sta concentrando su quattro giocatori in particolare: Gosens, Dodo, Comuzzo e Fagioli.

Gosens e Dodo — Gli esterni, nelle prime settimane di campionato, non hanno funzionato. Il tedesco e il brasiliano sono stati i principali motivi delle zero vittorie in Serie A. Rispetto alla gestione Palladino, con cui Dodò e Gosens hanno disputato una super stagione, quest'anno non stanno rendendo al meglio.

Robin Gosens è rimasto a Firenze in estate, nonostante le forti sirene dell'Atalanta, ma è il primo a non essere contento del proprio rendimento. Il tedesco rimane un leader e un compagno leale, ed è un grande aiuto psicologico, però al momento sembra in grande difficoltà fisica. L'errore sotto porta con la Roma è il culmine di un avvio di stagione deludente.

Per quanto riguarda Dodò il discorso è lo stesso. Poca brillantezza, una condizione fisica non ottimale e una grande sofferenza degli esterni veloci avversari. La lunga telenovela sul contratto non prolungato non ha sicuramente giovato sull'avvio di stagione, ma ora che i suoi agenti sono pronti a raggiungere il Viola Park può darsi che riaccenda i motori. Il Milan, in questo senso, sarà un ottimo test anche per lui.

E gli altri? — Sul fronte cambi non è andata molto bene. Lamptey, arrivato dal Brighton come vice-Dodò, si è infortunato e starà fuori cinque mesi. Parisi e Fortini hanno avuto poco spazio. Il classe 2006, che piace a molti sul mercato, potrà essere in futuro un vero e proprio titolare della fascia, ma al momento non sembra poter incidere in Serie A.