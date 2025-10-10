“Vi ricordate cosa fece Pioli quando gli veniva detto di andare via dal Milan?”

Viola News
Parla l'amico di Stefano Pioli
Redazione VN

Davide Cassani, ex ciclista e amico stretto di Stefano Pioli, ha parlato al "Festival dello Sport" a Trento. Ecco le sue parole sull'allenatore della Fiorentina:

Sì, perché Pioli è un tecnico che, anche nei momenti difficili, ha sempre saputo tirare fuori il massimo da sé e dalla squadra. Quando al Milan molti ne chiedevano l’addio, riuscì con i risultati a far ricredere tutti, arrivando persino a vincere lo scudetto. Per questo motivo penso che anche ora abbia la determinazione e le qualità per superare questa fase complicata

Ha parlato a TMW.

