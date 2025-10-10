Davide Cassani, ex ciclista e amico stretto di Stefano Pioli, ha parlato al "Festival dello Sport" a Trento. Ecco le sue parole sull'allenatore della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv “Vi ricordate cosa fece Pioli quando gli veniva detto di andare via dal Milan?”
news viola
“Vi ricordate cosa fece Pioli quando gli veniva detto di andare via dal Milan?”
Parla l'amico di Stefano Pioli
Sì, perché Pioli è un tecnico che, anche nei momenti difficili, ha sempre saputo tirare fuori il massimo da sé e dalla squadra. Quando al Milan molti ne chiedevano l’addio, riuscì con i risultati a far ricredere tutti, arrivando persino a vincere lo scudetto. Per questo motivo penso che anche ora abbia la determinazione e le qualità per superare questa fase complicata
Ha parlato a TMW.
© RIPRODUZIONE RISERVATA