R. Antonelli: “Da ex Milan, sarà una bella sfida. La Fiorentina tornerà in forma”

Roberto Antonelli, padre di Luca (ex Milan e attuale allenatore in seconda di Mister Galloppa e della Primavera viola) è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno con queste parole:
Ecco l'intervento di Roberto Antonelli, padre del mister in seconda della Primavera viola, Luca Antonelli, al Pentasport di oggi.
Mio figlio si trova benissimo, il centro sportivo è fantastico. Il primo anno hanno vinto la Coppa Italia e l'anno scorso sono diventati vicecampioni d'Italia. Per quanto riguarda la prima squadra, non mi aspettavo questa sfilza di risultati negativi, la squadra ha le potenzialità per fare bene.
In vista della sfida col Milan—
Allenatore e giocatori viola sono in grado di cambiare la strada che ha preso la Fiorentina. Col Milan sarà una bella sfida, i rossoneri stanno andando molto bene in questo momento. Credo che il momento di crisi della Fiorentina verrà superato e tornerà ad essere quella che tutti si aspettano.
