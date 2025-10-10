Christian Riganò, ex attaccante viola, ha parlato così ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport:
Riganò: "Chapeau ai tifosi viola. Per cambiare strada c'è tempo"
Riganò: “Chapeau ai tifosi viola. Per cambiare strada c’è tempo”
Ecco le dichiarazioni, al Pentasport di oggi, di Christian Riganò, ex bomber viola.
Ci vuole pazienza. Il materiale c'è, questa non è un a squadra che può avere tre punti in classifica. Kean può giocare a due in attacco, vedi come fa in Nazionale. Non so perché non si trovi con Piccoli, ma con un po' di intelligenza riusciranno a giocare insieme. Il calcio insegna che le partite vanno giocate, siamo alla sesta giornata e c'è tempo per cambiare. Se la giocheranno a Milano come con quelle più piccole.
L'atteggiamento dei tifosi—
Il mormorio c'è ovunque, in un momento in cui i risultati non arrivano, è ovvio che ci sia delusione. I fiorentini incitano sempre la squadra, il malcontento non lo usano mai per far male alla squadra: i fischi al 90' ci stanno tutti, se la prestazione non è all'altezza. Chaepeau ai tifosi viola.
