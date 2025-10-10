Riganò: “Chapeau ai tifosi viola. Per cambiare strada c’è tempo”

Viola News
Ecco le dichiarazioni, al Pentasport di oggi, di Christian Riganò, ex bomber viola.
Christian Riganò, ex attaccante viola, ha parlato così ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport:

Ci vuole pazienza. Il materiale c'è, questa non è un a squadra che può avere tre punti in classifica. Kean può giocare a due in attacco, vedi come fa in Nazionale. Non so perché non si trovi con Piccoli, ma con un po' di intelligenza riusciranno a giocare insieme. Il calcio insegna che le partite vanno giocate, siamo alla sesta giornata e c'è tempo per cambiare. Se la giocheranno a Milano come con quelle più piccole.

L'atteggiamento dei tifosi

Il mormorio c'è ovunque, in un momento in cui i risultati non arrivano, è ovvio che ci sia delusione. I fiorentini incitano sempre la squadra, il malcontento non lo usano mai per far male alla squadra: i fischi al 90' ci stanno tutti, se la prestazione non è all'altezza. Chaepeau ai tifosi viola.

