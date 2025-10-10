Bernardo Brovarone ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, esprimendosi così circa la situazione che si è creata attorno alla Fiorentina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Brovarone: “Ho percepito una strana indifferenza dopo la sconfitta con la Roma”
news viola
Brovarone: “Ho percepito una strana indifferenza dopo la sconfitta con la Roma”
Le parole di Bernardo Brovarone durante il Pentasport odierno.
Ho percepito indifferenza alla fine della partita con la Roma: ma la rabbia non è sempre negativa. Sono tre mesi che conviviamo con situazioni deludenti. Quanto può essere soddisfatta la società dei risultati ottenuti negli ultimi sette anni? Non so se la gente a Firenze preferisce veder lavorare bene i piani alti della Fiorentina o raggiungere buoni risultati. Quando si parla di Pradè, penso di non averlo "bastonato" abbastanza: oggi i fiorentini sono arrabbiati... Faccio fatica a pensare che sia tutta una questione tecnica, di campo. A fine mercato, eravamo consapevoli fosse stata creata una bella squadra e io ne sono ancora convinto, ma quando non ci si danno spiegazioni per i pessimi risultati, la colpa è in primis dell'allenatore e poi del ds.
Il vero problema—
C'è un problema anche di inefficienza dei giocatori e la curva si lamenta di questo, ma attualmente non conosco i motivi per cui si lamenti di Pradè: il principio di tutto è la squadra. Commisso un anno fa, avrebbe parlato dopo una sconfitta del genere con la Roma, adesso penso che abbia perso questo tipo di piacere. La società ha bisogno di sollecitazioni verso lo spogliatoio per cercare di ribaltare la situazione. Il silenzio non è normale, ma è un atteggiamento che hanno deciso di adottare: non si sentono più liberi di promettere e condividere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA