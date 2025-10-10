Gianfranco Monti, si è così espresso nel corso del Pentasport di Radio Bruno, per quanto riguarda la situazione critica della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Percorso di Pradè giunto al termine. Ma non è l’unico ad avere colpe”
news viola
Monti: “Percorso di Pradè giunto al termine. Ma non è l’unico ad avere colpe”
Vi proponiamo le dichiarazioni di Gianfranco Monti durante il Pentasport di oggi.
L'ho detto più volte: credo che il lavoro di Pradè a Firenze sia giunto al termine. Le ultime volte che l'ho sentito era davvero dispiaciuto per la situazione creatasi intorno alla squadra. Penso sia riduttivo dare la colpa solo a lui per i risultati degli ultimi anni: ci metterei dentro anche il direttore generale Ferrari ed il presidente Commisso.
Sostenere la squadra—
Quando ero bambino io, la curva si viveva in modo diverso: adesso sono cambiate tantissime cose, in Fiesole ci sono tanti gruppi in contatto con la società e sicuramente ci sono cose che noi non sappiamo. E ciò mi dispiace, come mi dispiace sentire silenzio da parte dei piani alti. Abbiamo il diritto si sapere come si stia vivendo questa situazione all'interno. Noi tifosi dobbiamo spingere tutti verso la stessa direzione: io non condivido l'aggredire ma piuttosto sostenere l'allenatore e la squadra, anche se capisco che in questo momento non sia facilissimo. Se il silenzio è la strategia che hanno deciso di adottare, siano consapevoli di prendersi anche le contestazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA