Criscitiello contro Goretti e Ferrari: “Non sono all’altezza di Firenze”

L'opinione di Criscitiello sulla Fiorentina
Redazione VN

Michele Criscitiello ha espresso la sua opinione sulla situazione in casa Fiorentina durante il podcast YouTube Aura Sport. Contestazioni, mercato non all'altezza...Ecco le sue parole:

Alla Fiorentina manca una base solida. Commisso vive dall’altra parte del mondo e non può seguire da vicino la squadra: nel calcio, anche stando dentro 24 ore su 24, non hai garanzie, figuriamoci con un presidente così distante. La scomparsa di Joe Barone è stata devastante: era lui la presenza di Commisso a Firenze, un padre per i giocatori e un riferimento costante. Chi è arrivato al suo posto non ha lo stesso peso: parlare con i giornalisti è un conto, guidare una società è un altro

Dirigenza inesperta e squadra costruita male

—  

Pradè ha pregi e difetti, ma almeno conosce il mestiere. Goretti invece, fino a poco tempo fa, operava tra Serie B e C: affidargli Firenze significa non capire le necessità di una piazza simile. Il risultato è un mercato confuso: sono stati acquistati giocatori troppo simili tra loro, con caratteristiche sovrapponibili, senza un vero equilibrio. Spese come quella per Piccoli lasciano dubbi, e l’organico appare assemblato senza un progetto tecnico chiaro.

Non è colpa di Pioli, obiettivi incerti

—  

Stefano Pioli non può diventare il capro espiatorio. Ha allenato Inter e Lazio, ha vinto uno scudetto col Milan: non è certo l’ultimo arrivato. Il vero limite è nella costruzione e nella gestione della squadra, non in panchina. La Fiorentina resta un’eterna incompiuta, con obiettivi poco chiari: senza una guida forte e competente, i viola rischiano di galleggiare a metà classifica, tra il 9° e l’11° posto. Un’altra stagione che potrebbe essere sprecata.

 

 

